Что смотреть в мае: Финалы еврокубков, титульная гонка АПЛ, борьба за выживание в Италии

Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в мае

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

И вот, наконец, наступил май. Европейский клубный сезон, неофициально начавшийся с первого раунда квалификации Лиги чемпионов в конце июня 2023 года, неофициально завершится примерно через месяц финалом Лиги чемпионов.



Даже несмотря на то, что исход многих крупных титульных гонок уже решен (или близок к этому), май месяц представляет собой настоящие американские горки: нас ждут полуфиналы и финалы трех континентальных турниров УЕФА, финалы главных национальных кубков, борьба за места в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, отчаянная борьба за повышение и понижение в классе, погоня за титулами в менее престижных лигах и безумие финальных туров.



А затем нам всем понадобится примерно 24 часа перед началом Евро-2024 и Кубка Америки. Какой это будет славный день межсезонья.

Вот все, что вам нужно знать в насыщенный май месяц. Обычно ESPN разбивает эти ежемесячные обзоры по странам, но на этот раз мы пройдемся по категориям — титульные гонки, финалы кубков, битвы за выживание и так далее.

Соревнования УЕФА

Лига чемпионов

30 апреля и 8 мая: "Реал" — "Бавария"

1 и 7 мая: "ПСЖ" — "Боруссия Дортмунд"

1 июня: финал Лиги чемпионов

Итак, мы на финишной прямой. Турнир, начавшийся 27 июня с победы черногорского клуба "Будучность Подгорица" над андоррским "Атлетиком Эскальдес" со счетом 3:0, полуфинальный раунд начался во вторник, 30 апреля, с первого матча между мадридским "Реаом", 14-кратным чемпионом Европы, и мюнхенской "Баварией", шестикратной победительницей турнира. Дуэль ПСЖ и "Боруссии" стартовала в среду на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Несмотря на то, что в полуфинале приняли участие три из пяти или шести самых богатых клубов мира, эти полуфиналы стали своего рода сюрпризом.

"Реал" использовал свой бесконечный запас магии, чтобы одолеть действующего победителя Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в четвертьфинале, "ПСЖ" использовал блестящую игру множества игроков, которых зовут не Килиан Мбаппе (а также несколько неудачных моментов "Барселоны"), чтобы пробиться в свой второй полуфинал Лиги чемпионов в эпоху Qatar Sports Investments, и два крупнейших клуба Германии также вышли в полуфинал, несмотря на годы неудач на внутренней арене.

В финале гарантированно встретится один из самых титулованных чемпионов Европы с командой, которая претендует на свой первый (ПСЖ) или второй ("Боруссия") титул ЛЧ.

Лига Европы

2 и 9 мая: "Байер" — "Рома"

2 и 9 мая: "Аталанта" — "Марсель"

22 мая: финал Лиги Европы

Если уж говорить о темной магии, леверкузенский "Байер" Хаби Алонсо в наши дни нашел свой, казалось бы, бесконечный ее запас. Только что ставшие чемпионами Германии леверкузенцы с легкостью выиграли Бундеслигу и использовали голы на последних минутах, чтобы не только выжить в Лиге Европы (они едва не проиграли "Карабаху" в марте), но и продлить свою беспроигрышную серию длиной в сезон.

Обычно эти волшебные светлые полосы резко заканчиваются — может ли "Рома" положить ей конец? "Джаллоросси" проиграли всего три раза в 21 матче с тех пор, как герой клуба Даниэле Де Росси сменил Жозе Моуринью в середине января, и один из этих раз был в бессмысленной игре Лиги Европы против "Брайтона". (Они проиграли со счетом 0:1 после победы в первом матче 1/8 финала с перевесом 4:0).

Лига конференций УЕФА

2 и 8 мая: "Фиорентина" — "Брюгге"

2 и 9 мая: "Астон Вилла" — "Олимпиакос"

29 мая: финал Лиги конференций

Да, это своего рода турнир третьего уровня. Мы понимаем. Но как только мы сократим число команд Лиги конференций до тех команд, которые действительно хотят туда попасть, и когда гордые и хорошо поддерживаемые клубы, такие как "Астон Вилла" и "Брюгге", начнут думать в терминах: "Мы можем провести наш первый европейский финал с ___" (1982 год для "Виллы", 1978 год для "Брюгге") — или, как в случае с "Олимпиакосом" — первый в истории европейский финал — энергия в этом турнире начинает соответствовать энергии ЛЧ и ЛЕ.

Букмекеры называют "Виллу" Унаи Эмери главным фаворитом на данный момент, но "Брюгге" раскочегарился (они выиграли свои последние семь матчей со счетом 18-2), у "Фиорентины" есть шанс исправить ошибки прошлого года, когда они проиграли "Вест Хэму" в финале, и если "Олимпиакос" сможет одолеть "Виллу", финал состоится в их родной стране. В любом случае, нам гарантирован довольно фантастический антураж.

Женская Лига чемпионов

25 мая: "Барселона" — "Лион"

Полуфиналы женской Лиги чемпионов, казалось, были готовы принести пару разочарований. "Челси" выиграл у "Барселоны" в первом матче, и счет в противостоянии сохранялся равным до самого конца ответного матча. Тем временем "Лион" позволил "ПСЖ" забить пару мячей на выезде в первом матче, прежде чем нажать на педаль газа.

В конце концов, все эти повороты сюжета дали нам что-то очень знакомое. Финал представляет собой матч-реванш финалов 2019 и 2022 годов (оба выиграл "Лион"); Для "Лиона" это 11-й выход в финал за 15 лет, а для "Барсы" — пятый за шесть. Это будет девятая подряд Лига чемпионов, выигранная тем или иным клубом. Это определяющие команды женского футбола.

Титульные гонки в топ-лигах Европы

Английская Премьер-лига

12 мая: "Манчестер Юнайтед" — "Арсенал"

14 мая: "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"

Титулы Бундеслиги ("Байер" Леверкузен), Серии А ("Интер") и Лиги 1 (ПСЖ) уже определены, а "Реал Мадрид" лидирует в Ла Лиге с отрывом в 11 очков и осталось сыграть пять матчей. Даже высшим лигам, не входящим в "большую пятерку" Европы — португальской Примейре ("Спортинг" Рубена Аморима опережает "Бенфику" с преимуществом в пять очков за три тура до конца), голландской Эредивизи (ПСВ опережает "Фейеноорд" с преимуществом в девять очков, а до конца осталось три матча) — по большей части не хватает драма на вершине таблицы.

Однако у нас все еще есть дуэль "Арсенал" против "Ман Сити". Три титула "Сити" подряд в Премьер-лиге и текущая беспроигрышная серия из 31 матча, безусловно, придали им ощущение неизбежности, но, в отличие от "Ливерпуля", "Арсенал" еще не выбыл. В 2024 году они проиграли всего один матч в чемпионате и возглавляют таблицу с преимуществом в одно очко (хотя у "Сити" есть игра в запасе). Если "Сити" потеряет хотя бы несколько очков в последних четырех матчах чемпионата — против "Вулверхэмптона" (4 мая), "Фулхэма" (11 мая), "Шпор" (14 мая), "Вест Хэма" (19 мая), — судьба титула будет зависеть от "Арсенала". Пока они сами не потеряют очки.

В сентябре "Вулверхэмптон" победил "Сити" на своем поле, а послужной список "Сити" против "Шпор" — поражение в полуфинале Лиги чемпионов 2019 года и победы только в четырех из последних 11 встреч — странно плох. Могут ли "Шпоры" помочь своим соперникам по дерби Северного Лондона? Конечно же нет.....верно?

Другие европейские лиги

5 мая: "Манчестер Сити" (Ж) — "Арсенал" (Ж)

5 мая: "Юнион Сен-Жиллуаз" — "Андерлехт" —

11 мая: "Селтик" — "Рейнджерс"

13 мая: "Брюгге" — "Юнион Сен-Жиллуаз"

19 мая: "Андерлехт" — "Брюгге"

19 мая: "Ред Булл Зальцбург" — ЛАСК

В европейском футболе, с его глубинами, хорошо то, что если вы продолжите копаться в нем, вы найдете что-то интересное. Даже если семь крупнейших лиг Европы дали нам только одну настоящую чемпионскую гонку, у нас все еще есть женская Суперлига Англии ("Манчестер Сити" опережает "Челси" с преимуществом в шесть очков, а "Арсенал" с преимуществом в восемь, но у "Челси" две игры в запасе) и потенциальная дикая рубка в Бельгии ("Брюгге" и "Андерлехт" вместе лидируют, отставание "Юнион Сен-Жиллуаз" — одно очко), Шотландии ("Селтик" опережает "Рейнджерс" на три очка, а впереди дерби) и Австрии ("Штурм Грац" опережает "Зальцбург" на три очка в попытке завершить 10-летнюю чемпионскую серию "быков").

Если вы следили за этими ежемесячными обзорами в этом сезоне, вы уловили наше увлечение историей "Юнион Сен-Жиллуаза". Получив повышение в 2021 году, они пережили разочарование в конце сезона как в 2022, так и (особенно) в 2023 году, когда до титула им не хватило чуть-чуть. В этом сезоне они вышли в плей-офф чемпионата Бельгии в конце сезона с преимуществом в четыре очка... и затем проиграли четыре матча подряд и уступили преимущество "Андерлехту". Однако им удалось отыграться и выиграть два матча, и у них есть возможность нанести удар по обеим командам, опережающим их в таблице. Возможно, это будет лучшая гонка в Европе второй год подряд.

Финалы национальных кубков

9 мая: "Бавария" (Ж) — "Вольфсбург" (Ж) (женский Кубок Германии)

12 мая: "Манчестер Юнайтед" (Ж) — "Тоттенхэм" (Ж) (женский Кубок Англии)

15 мая: "Ювентус" — "Аталанта" (финал Кубка Италии)

25 мая: "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" (финал Кубка Англии)

25 мая: "Байер" — "Кайзерслаутерн" (финал Кубка Германии)

Кубки рулят. Они гарантируют определенный уровень непредсказуемости, которого часто не удается достичь в титульных гонках, они предлагают шансы на главные трофеи клубам, которые обычно их не получают, поскольку не относятся к элите.

В оставшихся финалах кубков этого года участвует множество доминирующих команд — "Манчестер Сити", "ПСЖ", женские "Бавария" и "Вольфсбург", а также явно непобедимый "Байер" из Леверкузена — но в этой группе лидеров есть и "Золушки".

Кубок Англии станет первым крупным трофеем для женских команд "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэма", а "Лион" может завершить грандиозный сезон, разгромив "ПСЖ", и, конечно же, у нас есть идеальная "Золушка" в лице немецкого "Кайзерслаутерна" из второго дивизиона, который отчаянно пытается спастись от вылета в третий дивизион, а также планирует провести свой первый финал крупного кубка с 2003 года. Такие, знаете ли, совершенно нормальные дела.

Борьба за путевки в Лигу чемпионов

2 мая: "Челси" — "Тоттенхэм", Премьер-лига

4 мая: "Брайтон" — "Астон Вилла", Премьер-лига

5 мая: "Ливерпуль" — "Тоттенхэм", Премьер-лига

5 мая: "Рома" — "Ювентус", Серия А

12 мая: "Аталанта" — "Рома", Серия А

13 мая: "Астон Вилла" — "Ливерпуль", Премьер-лига

18 мая: "Лилль" — "Ницца", Лига 1

19 мая: "Болонья" — "Ювентус", Серия А

Когда дело доходит до битвы за места в Лиге чемпионов, кажется, что сюжетных линий не так много, как обычно. С учетом двух бонусных заявок, предоставленных лучшим лигам этого года, Большой пятерке лиг Европы гарантировано 21 место в Лиге чемпионов следующего года, и это число может увеличиться, если не квалифицировавшийся в чемпионате клуб выиграет Лигу Европы или Лигу конференций. Согласно рейтингам силы Opta, 15 команд имеют вероятность 99% или выше на получение одной из этих заявок, а еще четыре имеют вероятность 87% или выше. Это не так уж и драматично. Но ситуация еще не решена окончательно.

"Астон Вилла" (вероятность 87%) опередила "Шпоры" (15%) в борьбе за четвертое место в Англии, и для того, чтобы "Шпорам" удалось добиться успеха, вероятно, потребуется пара крупных выездных побед. В Испании "Атлетико Мадрид" (92%) практически добил "Атлетик" (8%) недавней победой в очной встрече, но битва еще не окончена. (И мы не знаем наверняка, позволит ли УЕФА "Жироне" и "Манчестер Сити" играть в Лиге чемпионов в следующем году.)

В Италии на поле ЛЧ выйдут только две команды из группы "Болонья" (92%), "Аталанта" (66%) и "Рома" (41%) — если только "Рома" не выиграет Лигу Европы. А во Франции, где три команды автоматически попадают в групповой этап, а четвертая выходит в плей-офф квалификации, "Монако" (93% шансов попасть в тройку лидеров), "Брест" (58%) и "Лилль" (48%) все еще находятся в затруднительном положении.

Матч "Аталанта" — "Рома" 12 мая — самый крупный из вышеперечисленных, но, по крайней мере, на данный момент все они имеют значение.

Борьба за выживание

Серия А

5 мая: "Эмполи" — "Фрозиноне"

19 мая: "Сассуоло" — "Кальяри"

19 мая: "Удинезе" — "Эмполи"

26 мая: "Фрозиноне" — "Удинезе"

В других лигах

3 мая: "Лутон Таун" — "Эвертон", Премьер-лига

4 мая: "Унион Берлин" — "Бохум", Бундеслига

11 мая: "Кельн" — "Унион Берлин", Бундеслига

18 мая: "Вольфсбург" — "Майнц", Бундеслига

19 мая: "Бернли" — "Ноттингем Форест", Премьер-лига

23 и 27 мая: плей-офф за право остаться в Бундеслиги

Будет объявлено позже: плей-офф за право остаться в Лиге 1

За пределами Италии борьба за выживание не самая ожесточенная, но в Англии подтверждено, что "Шеффилд Юнайтед" терпит неудачу, и только одна команда из числа "Бернли" (13% шансов на выживание), "Лутон Тауна" (22%) и "Ноттингем Фореста" (65%) выживет. У "Фореста" по-прежнему лучшие шансы, но до зоны безопасности всего одно очко. В Германии "Дармштадт" уже вылетел, и "Кельн", скорее всего, присоединится к нему, но место в плей-офф за выживание может достаться "Майнцу", "Бохуму" или "Униону". А во Франции "Клермон" и "Лорьян", скорее всего, вылетят, но вполне вероятно и место в плей-офф за право остаться в лиге.

Битва за повышение в классе

4 мая: "Лидс Юнайтед" — "Саутгемптон", "Ипсвич" — "Хаддерсфилд", английский Чемпионшип

11 мая: "Хольштайн Киль" — "Фортуна" Дюссельдорф, 2-я немецкая Бундеслига

12 и 16 мая: №3 против №6 в Чемпионшипе

13 и 17 мая: №4 против №5 в Чемпионшипе

26 мая: финал плей-офф за повышение Чемпионшипа

Будет объявлено позже: раунды борьбы за повышение в Серии B

Возможно, самая захватывающая битва во всей Европе сейчас — это "Лидс" против "Ипсвича" в английском Чемпионшипе. Эти двое, плюс "Лестер", провели большую часть апреля, говоря друг другу: "Нет, ТЫ забирай путевку на повышение", "Нет, ТЫ забирай путевку на повышение", причем "Лестер" в какой-то момент проиграл четыре из шести матчей, "Ипсвич" проиграл в четырех и "Лидс" выиграл лишь один из пяти. "Лестер" отыгрался первым и занял одно из мест дающих прямое повышение, но другое автоматическое место займет либо "Ипсвич", либо "Лидс" — похоже, что это будет "Ипсвич" после того, как они выиграли со счетом 2:1 в гостях у "Ковентри Сити" во вторник. — в то время как оставшийся клуб попадает в плей-офф за повышение.

Это самая интригующая гонка за повышение в списке, но плей-офф за повышение в других лигах обещает нам много драмы.

Веселые бонусные матчи

4 мая: "Штутгарт" — "Бавария"

4 мая: "Жирона" — "Барселона"

5 мая: "Айнтрахт" — "Байер"

Во многом исход сезона для этих команд уже определен, но веселые матчи между хорошими командами по-прежнему остаются интересными.

Финальные игровые дни

4 мая: Чемпионшип

10 мая: Серия Б

18 мая: Бундеслига

18 мая: Лига 1

18 мая: Женская Суперлига

19 мая: Премьер-лига

19 мая: Ла Лига

19 мая: Эредивизи

19 мая: Примейра

19 мая: Бундеслига 2

19 мая: Австрийская Бундеслига

20 мая: Женская Бундеслига

26 мая: Серия А

26 мая: Бельгийская про-лига

26 мая: Сегунда

Самые захватывающие 10 минут в футболе — это последние 10 минут сезона лиги, когда происходит около 17 разных событий сразу, и в игре есть реальные ставки — титул, путевка в Лигу чемпионов, понижение в классе и т. д.

Не все из этих лиг обеспечат всю необходимую драматичность, но некоторые из них определенно это сделают.

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