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Антирекорд Роналду

Мировой футбол
Новости
25 Марта 2024 18:08
Антирекорд Роналду

Португальская звезда Криштиану Роналду - футболист, упустивший больше всех голевых эпизодов в чемпионате Саудовской Аравии.

İdman.biz сообщает, что 39-летний нападающий «Аль-Насра» установил антирекорд, упустив 20 реальных моментов в последней части текущего сезона.

Сербский нападающий «Аль-Хилаля» Александр Митрович занимает второе место. Он совершил 19 таких ошибок.

Мусса Дембеле замыкает первую тройку. Нападающий «Аль-Иттифака» не смог реализовать 15 возможностей.

Отметим, что Роналду, забивший 23 гола в 22 матчах, является лучшим бомбардиром чемпионата.

İdman.biz

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