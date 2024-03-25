Антирекорд Роналду

Португальская звезда Криштиану Роналду - футболист, упустивший больше всех голевых эпизодов в чемпионате Саудовской Аравии.
İdman.biz сообщает, что 39-летний нападающий «Аль-Насра» установил антирекорд, упустив 20 реальных моментов в последней части текущего сезона.
Сербский нападающий «Аль-Хилаля» Александр Митрович занимает второе место. Он совершил 19 таких ошибок.
Мусса Дембеле замыкает первую тройку. Нападающий «Аль-Иттифака» не смог реализовать 15 возможностей.
Отметим, что Роналду, забивший 23 гола в 22 матчах, является лучшим бомбардиром чемпионата.
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