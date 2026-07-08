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ФИФА обсудит снятие бана с российских команд на фоне решения МОК

Мировой футбол
Новости
8 Июля 2026 01:10
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ФИФА обсудит снятие бана с российских команд на фоне решения МОК

Международная федерация футбола (ФИФА) проанализирует решение Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене рекомендаций об ограничениях в отношении российских спортсменов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление организации.

7 июля исполком МОК принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с октября 2023 года, а также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и команд.

"ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами", — говорится в ответе организации.

С февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.

İdman.Biz
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