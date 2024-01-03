Дебютирует ли сегодня Арда Гюлер за "Реал"?

Турецкий футболист Арда Гюлер сегодня может дебютировать за "Реал".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

Итальянский специалист отметил, что может дать Арде шанс в матче с "Мальоркой": "Арда Гюлер возвращается на свой уровень. Мы никуда не торопимся, у него есть время играть за этот клуб на протяжении множества лет. Если получится, завтра я дам Арде шанс сыграть несколько минут. У него невероятный потенциал".

Отметим, что игра "Реал" - "Мальорка" 19-го тура чемпионата Испании начнется сегодня в 22:15 по бакинскому времени.

İdman.biz