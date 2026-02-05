Кристиан Ромеро может перебраться в испанский гранд

"Барселона" и мадридский "Атлетико" проявляют интерес к центральному защитнику и капитану "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро. Аргентинский футболист готов покинуть лондонский клуб. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, 27-летний игрок желает продолжить карьеру в команде, регулярно выступающей в Лиге чемпионов. Подчеркивается, что покупка Ромеро может обойтись заинтересованным клубам в £ 70-80 млн (€ 80-90 млн).

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.