Легенда "Аль-Иттихада" раскритиковал Бензема после перехода в стан соперника

Переход Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в принципиального соперника "Аль-Хиляль" вызвал резкую критику со стороны бывшего футболиста саудовского клуба Мухаммеда Нура.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Dawrina Gher, экс-игрок резко оценил как выступление француза за команду, так и его решение покинуть клуб. "Бензема в своем первом сезоне что сделал? Ничего. В следующем сезоне он перевернул все с ног на голову. Кто его поддерживал? Конечно, болельщики", - сказал Нур.

Он также напомнил о нереализованных пенальти форварда и его решении покинуть клуб по ходу сезона. "В форме "Аль-Иттихада" он не реализовал 5-6 пенальти. После всего этого он в середине сезона выходит и говорит, что больше не хочет играть за эту команду. Ты кто такой? Я уважаю твою карьеру, но чем ты лучше Криштиану Роналду? С ним тебя даже сравнивать нельзя. Ты никто", - добавил бывший футболист.

Отметим, что переход игрока в стан принципиального соперника произошел на фоне неудачных результатов "Аль-Иттихада", который после чемпионского сезона занимает шестое место в турнирной таблице и отстал от лидеров чемпионской гонки. В футбольном сообществе этот трансфер восприняли как предательство клуба.