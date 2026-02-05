Гурбан Гурбанов: "Ни на кого обижаться не собираемся" - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение команды от "Шамахы" (1:2) в первом матче 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист поблагодарил болельщиков за поддержку и оценил результат встречи. "Хочу поблагодарить наших болельщиков — несмотря на такую погоду, они поддерживали нас до конца. Это очень серьезный результат, и к ответному матчу мы должны подготовиться еще более основательно. Поздравляю соперника: они заслуженно одержали победу. "Шамахы" сыграл достойно и добился успеха", - сказал Гурбанов.

Тренер отметил: "Во втором тайме в атаке мы, по сути, не смогли показать ничего значимого. Самое важное, что для болельщиков встреча все же получилась интересной. Уверен, если бы погодные условия были более благоприятными, качество игры оказалось бы еще выше".

Гурбанов также высказался о том, что матч с "Нефтчи" не был перенесен. "Это не та тема, где нужно выяснять, кто прав, а кто виноват. Мы обращались в ПФЛ с просьбой перенести игру с "Нефтчи". В тот день это мог быть и другой клуб — просто перед ответным матчем нам нужен был небольшой запас сил. Но этого не произошло, и я не вижу в этом большой проблемы. У "Нефтчи" есть свой график, и я это понимаю. Мы не собираемся обижаться на кого-то из-за отказа", - подытожил Гурбанов.