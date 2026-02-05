"Галатасарай" возвращает Сашу Боэ

"Галатасарай" намерен вернуть в состав бывшего футболиста Сашу Боэ.

Как сообщает İdman.Biz, руководство стамбульского клуба достигло соглашения с "Баварией" об аренде французского правого защитника с правом последующего выкупа. Стороны согласовали все детали сделки, процесс остается завершить официальными подписями. Ожидается, что 25-летний футболист сегодня прибудет в Стамбул.

Контракт Боэ с "Баварией" рассчитан до 2028 года. В текущем сезоне он провел 15 официальных матчей, отметившись одной результативной передачей. В общей сложности защитник провел на поле 630 минут. Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро (около 30 млн манатов).

Отметим, что Боэ выступал за "Галатасарай" в период с 2021 по 2024 годы.