"Ньюкасл" хочет пополнить состав полузащитником "Монако"

Полузащитник "Монако" Ламин Камара может продолжить карьеру в "Ньюкасл Юнайтед". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, английский клуб всерьез задумался о возможном трансфере игрока в январе. На данный момент "сороки" не контактировали с монегасками на эту тему. Отмечается, что усиление линии полузащиты — один из трансферных приоритетов команды английской Премьер-лиги зимой.

В качестве альтернатив Ламину "Ньюкасл Юнайтед" рассматривает Кеса Смита ("АЗ Алкмар"), Хави Герру ("Валенсия"), Билала Эль-Ханнуса ("Лестер Сити").

На данный момент "Ньюкасл Юнайтед" с 18 очками находится на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

