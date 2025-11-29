29 Ноября 2025
"Бавария" переиграла "Санкт-Паули" в матче Бундеслиги - ВИДЕО

29 Ноября 2025 20:34
Окончен матча 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская "Бавария" и "Санкт-Паули" из Гамбурга. После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу хозяев поля.

Андреа Унтонджи на шестой минуте вывел гостей вперёд, Рафаэл Геррейру на 44-й минуте сравнял счет. Победный гол на 90+4-й минуте забил Луис Диас, Николас Джексон на 90+7-й минуте увеличил преимущество мюнхенцев.

После этой игры "Бавария" с 34 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. "Санкт-Паули" с семью очками находится на 17-м месте.

В параллельных матчах "Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" (3:0), "Унион" проиграл "Хайденхайму" (1:2), а "Вердер" и "Кельн" сыграли вничью (1:1).

