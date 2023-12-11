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Неймар попросил "Сантос" не использовать 11 номер до его возвращения

Мировой футбол
Новости
11 Декабря 2023 20:04
Неймар попросил "Сантос" не использовать 11 номер до его возвращения

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил, что игрок «Аль-Хиляла» Неймар попросил не использовать 11 номер до его возвращения.

«10 декабря мне от лица Неймара позвонили и сказали: «Президент, вы уже отказались от использования 10-го номера, пока не вернётесь в первый дивизион. Так что не используйте 11-й номер, пока я не вернусь». Я уже счастлив, я уже полон надежд.

Мы ждём возвращения Неймара. Это уже вселило в меня такую надежду. Пусть возвращение в высшую лигу и возвращение Неймара в будущем будут такими быстрыми. Мы собираемся временно отказаться от 10 и 11 номеров. Раньше 10 номер носил Пеле. Новая звезда появится только тогда, когда мы перейдём в элитный дивизион. И 11-й номер будет ждать возвращения нашей звезды», - приводит слова Тейшейры Itatiaia.

Напомним, ранее «Сантос» впервые за свою историю вылетел во вторую по силе лигу Бразилии.

İdman.biz

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