Будущая фигуристка сборной Азербайджана обвинила тренера в домогательствах

Фигуристка Вероника Жилина, которая с нового сезона будет представлять сборную Азербайджана на международной арене, призналась в том, что в детстве подверглась сексуальным домогательствам со стороны своего тренера Сергея Розанова.

Как сообщает İdman.biz, 17-летняя спортсменка рассказала об этом в интервью зарубежному изданию:

«Во время учебно-тренировочного сбора Сергей Розанов зашел ко мне в комнату. Я жила одна. Он долго уговаривал меня на массаж, но я отказалась. То же самое повторилось и в спортивном зале — он настаивал на этом, когда все ушли. Во время сбора в Кисловодске он пришёл ко мне с бутылкой пива и проводил тренировку в комнате».

Жилина подчеркнула, что инцидент произошёл, когда ей было всего 11 лет.

По сообщению российских СМИ, Жилина приняла предложение сборной Азербайджана и со следующего сезона будет выступать на международных соревнованиях под флагом нашей страны. В 2023 году она завоевала серебряную медаль на первенстве России среди юниоров и поднялась на высшую ступень пьедестала в финале Гран-при.

İdman.biz