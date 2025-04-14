Звезду лыж 1,5 года преследует 65-летний мужик: прислал 200 сообщений. Карлссон пошла в суд

У призера Олимпийских игр, трехкратной чемпионки мира по лыжным гонкам Фриды Карлссон уже несколько лет есть сталкер.

И только в 2025-м у шведки наконец-то появилась возможность законодательно избавиться от человека, который делает ее жизнь невыносимой своим навязчивым вниманием.

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Как соообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.ru, мужчина вошел в жизнь 25-летней лыжницы осенью 2023 года.

Трижды он встречался с Карлссон лично. По словам спортсменки, это случилось на тренировке в Солефтео, дома в Эстерсунде и на соревнованиях в Стокгольме. Помимо этого, фанат отправил ей более 200 сообщений, позвонил 207 раз и прислал одно письмо почтой. В ноябре 2024-го ему запретили каким-либо образом связываться с Фридой, а 21 февраля нынешнего года мужчина отправился за решетку, так как неоднократно нарушил запрет.

«Когда он появлялся в нескольких местах, где была я, я чувствовала сильный стресс и страх. Он хотел выпить кофе и поболтать. И я сказала: «Мне это совершенно не нужно». А потом я взяла роликовые лыжи и отправилась в путь», - цитирует Карлссон SVT.

Сталкер не считает, что желание быть как можно ближе к своей любимой спортсменке - что-то незаконное. Он не угрожал Фриде, а также ранее не был замечен в суде в качестве обвиняемого. Ничего такого, кроме мелких дорожных правонарушений.

В суде 65-летний мужчина выступил с длинной речью, которую пришлось прерывать его личному адвокату. Он заявил, что инициатором взаимоотношений была Фрида. Преследователь утверждает, что Карлссон связывалась с ним сама лично и посредством постов в соцсетях.

- Она не сдается. Она чертовски упряма.

В суде были зачитаны несколько из сотен текстовых сообщений, отправленных мужчиной Карлссон. Среди них были такие, где он приглашал ее на ужин и выступал с предложением завести детей. Ни на одно из них сталкер не получил ответа.

«Скучаю по тебе больше, чем когда-либо», - говорится в одном из сообщений.

Карлссон изменилась, когда в ее жизни появился такой навязчивый фанат. Это подтвердила даже ее мама. Женщина сказала, что дочь стала бояться жить в собственном доме.

- Я очень бесстрашная и доверчивая, но после этого я стала замкнутой. Раньше я была довольно независимой, но теперь мне нужен кто-то рядом.

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Прокурор рекомендовал назначить наказание в виде лишения свободы сроком не менее шести месяцев за незаконное преследование, штраф в 50 тысяч шведских крон и называл действия мужчины явно безрассудными.

В итоге в окружном суде Онгерманланда сталкера признали виновным. Он получил два года условно, а также штраф в размере 40 тысяч шведских крон. Суд в своем постановлении пишет, что мужчина полностью осознал: лыжница не желает с ним никаких контактов. Также там говорится, что Карлссон больше может не переживать: больше он не побеспокоит ее. Это Фриде пообещал и адвокат обожателя Фриды.

«Я могу заверить Фриду Карлссон, что ей не о чем беспокоиться.

Для защиты успех, что тюрьмы не будет. Я понимаю, что Фрида Карлссон чувствует себя некомфортно, но ему совершенно не нужно было отправляться в тюрьму. Он и мухи не обидит. Мы много говорили: он и я, и он прекрасно осознает, что ему больше не разрешено с ней контактировать… Он больше не побеспокоит ни ее, ни ее семью», - цитирует адвоката Expressen.

У сталкера есть возможность обжаловать приговор, но его защитник пока не знает, будет ли это, так как еще не говорил со своим клиентом.

İdman.biz