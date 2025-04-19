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Сын Плющенко о тренере, домогавшемся будущей фигуристки сборной Азербайджана

Зимние виды спорта
Новости
19 Апреля 2025 00:44
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Сын Плющенко о тренере, домогавшемся будущей фигуристки сборной Азербайджана

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Саша Плющенко — поделился шокирующими воспоминаниями о работе с тренером Сергеем Розановым, передает İdman.biz.

По словам юного спортсмена, в возрасте 7–8 лет он сталкивался с агрессией и унижениями: «Меня обзывали козлом, включая маты, говорили “гори в аду”. После одной тренировки я пошёл за фрэшем, а он мне: “Ты, козёл, не заслужил этот фрэш — ты плохо занимался”. Это была реальная травля, я не вру».

Саша также рассказал, что сначала тренировки проходили спокойно, но вскоре началось несправедливое и грубое поведение — не только в его адрес, но и по отношению к другим детям в группе.

Эти признания вновь напомнили о резонансном деле, связанном с Вероникой Жилиной. Фигуристка обвинила Сергея Розанова в домогательствах, заявив, что в 11 лет он приходил к ней в номер с банкой пива и настаивал на массаже. С тех пор прошло несколько лет.

Отметим, что по сообщению российских СМИ, Вероника Жилина будет представлять сборную Азербайджана уже со следующего сезона.

İdman.biz

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