"Мы намерены показать хороший результат в еврокубках"

"Это была очень хорошая игра. Такого финала мы не помним в истории азербайджанского волейбола».

Как передает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба президент «Азеррейла» Орхан Керимов.

Он прокомментировал игру, в которой они выиграли со счетом 3:2 у «Муров Аз Терминала» в финале чемпионата Азербайджана. Глава клуба отметил, что играть против многолетнего чемпиона Азербайджана, имеющего еврокубковый опыт, непросто:

"Потому что мужская команда "Азеррейла" играет второй сезон. Впервые клуб был создан в сезоне 2019/2020. На тот момент чемпионат был приостановлен, поскольку совпал с периодом пандемии. Можно сказать, что мужская команда «Азеррейла» впервые в этом сезоне продемонстрировала такую игру и вышла в финал. О решающем матче очень сложно что-либо сказать. Сумма сетов и общий счет показывают, насколько напряженным был матч. Я также поздравляю команду соперника за хорошую борьбу. «Азеррейл» добился очень хорошего результата. Огромное спасибо игрокам, тренерам и административному персоналу. Это результат совместной работы. Можно сказать, что команда-дебютант стала чемпионом. Мы вживую прожили этот сценарий».

Он также коснулся дальнейших планов команды:

"Надеюсь, что и в следующем сезоне мы выступим с сильным составом. Также, если не произойдет чего-то необычного, мы намерены выступить в еврокубках и добиться хорошего результата. Мы хотим подготовить больше местных и молодых игроков для сборной. На данный момент в нашем клубе 5 таких молодых игроков. Конечно, молодые люди развиваются вместе с отличными игроками. Мы гордимся тем, что создали для них эту возможность. Помимо побед, мы всегда придавали большое значение молодежи.

Сегодня нас ждет отличная борьба. Женский «Азеррейл» встретится с «Абшероном». В стартовой игре мы проиграли этому клубу со счетом 1:3. Сегодня для нас матч-реванш. «Абшерон» тоже очень хорошая команда, мы ее очень уважаем. Как команда, они сыграли очень хорошо и показали хороший волейбол. 4 мая нас ждут финалы турниров среди девушек и юношей до 16 лет. Там наши ребята играют в полуфинале. По моему мнению, мы также можем завоевать там то место, которое хотим».

Отметим, что «Азеррейл» впервые завоевал золотую медаль.

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