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Гимназиада: азербайджанские теннисисты вышли в 1/4 финала — ФОТО

Теннис
Новости
8 Апреля 2025 20:10
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Гимназиада: азербайджанские теннисисты вышли в 1/4 финала — ФОТО

В Сербии продолжаются соревнования по настольному теннису на ISF U15 Гимназиаде.

Как сообщает специальный корреспондент İdman.biz, сегодня сборные Азербайджана среди юношей и девушек провели очередные матчи группового этапа.

Мужская сборная Азербайджана под руководством Рамиля Джафарова в третьем поединке встретилась с Ираком. В предыдущих матчах азербайджанские теннисисты обыграли Индию-1 (5:2) и Уганду-2 (6:1), но уступили Бразилии (3:4). В четвертой встрече команда в составе Онура Гулузаде, Тунара Багирова, Угура Незерли и Шакира Гадирова одержала победу над Ираком со счетом 5:2.

В итоге, набрав 19 очков, азербайджанская команда заняла второе место в группе C и вышла в 1/4 финала, где 10 апреля встретится с победителем группы D — сборной Польши.

Женская сборная Азербайджана не смогла выйти в плей-офф и поборется за 5-8 места. Их соперником 10 апреля снова станет Польша.

Отметим, что на Гимназиаде пройдут также и личные соревнования.

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