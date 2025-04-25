25 Апреля 2025
RU

Азербайджанский теннисист стал призером международного турнира в Сараево

Теннис
Новости
25 Апреля 2025 22:08
17
Азербайджанский теннисист стал призером международного турнира в Сараево

Азербайджанский спортсмен по настольному теннису Онур Гулузаде стал призёром престижного международного турнира WTT Youth Contender, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как передает İdman.biz, в групповом этапе Гулузаде одержал уверенные победы над местным игроком Нидалом Басичем и немцем Полом Флеммингом.

На стадии 1/8 финала Онур обыграл представителя Румынии Раула Креучу, а затем оставил за бортом соревнований ещё одного немецкого спортсмена — Тиен Нхиа Понга, выйдя в полуфинал.

В борьбе за выход в финал он уступил другому немецкому теннисисту — Лукасу Вангу со счётом 2:3.

Таким образом, Онур Гулузаде завоевал бронзовую медаль турнира.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гимназиада: азербайджанские теннисисты вышли в 1/4 финала — ФОТО
8 Апреля 20:10
Теннис

Гимназиада: азербайджанские теннисисты вышли в 1/4 финала — ФОТО

А женская команда не смогла выйти в плей- офф

Почему в теннисе такой странный подсчет очков?
6 Апреля 10:59
Теннис

Почему в теннисе такой странный подсчет очков?

Есть несколько основных теорий происхождения такой системы
Теннисистка потеряла сознание во время матча - ВИДЕО
2 Апреля 15:29
Теннис

Теннисистка потеряла сознание во время матча - ВИДЕО

Она покинула корт в инвалидном кресле
Новак Джокович помог высушить корт перед историческим для себя финалом "Мастерса" - ФОТО
31 Марта 01:34
Теннис

Новак Джокович помог высушить корт перед историческим для себя финалом "Мастерса" - ФОТО

При этом сам знаменитый сербский теннисист был замечен с опухшим глазом
Рафаэль Надаль рассказал, по чему скучает больше всего после завершения карьеры
30 Марта 09:45
Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, по чему скучает больше всего после завершения карьеры

Легендарный спортсмен также поделился, чем мог бы заняться, если бы не посвятил себя теннису
Джокович побил рекорд Надаля
24 Марта 09:00
Теннис

Джокович побил рекорд Надаля

Он вышел в 1/8 финала на турнире категории ATP-1000 в Майами (США)

Самое читаемое

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов
23 Апреля 15:57
Мировой футбол

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов

Пытаемся предсказать итоги полуфиналов главного еврокубка
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ
23 Апреля 10:30
Мировой футбол

Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ

Впереди ещё пять туров
Самая сочная чемпионская гонка Европы
23 Апреля 16:55
Мировой футбол

Самая сочная чемпионская гонка Европы

Команды за пять туров до конца идут нос к носу
Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"
24 Апреля 09:19
Мировой футбол

Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"

26 апреля ждем новую историю