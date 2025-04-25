Азербайджанский теннисист стал призером международного турнира в Сараево

Азербайджанский спортсмен по настольному теннису Онур Гулузаде стал призёром престижного международного турнира WTT Youth Contender, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как передает İdman.biz, в групповом этапе Гулузаде одержал уверенные победы над местным игроком Нидалом Басичем и немцем Полом Флеммингом.

На стадии 1/8 финала Онур обыграл представителя Румынии Раула Креучу, а затем оставил за бортом соревнований ещё одного немецкого спортсмена — Тиен Нхиа Понга, выйдя в полуфинал.

В борьбе за выход в финал он уступил другому немецкому теннисисту — Лукасу Вангу со счётом 2:3.

Таким образом, Онур Гулузаде завоевал бронзовую медаль турнира.

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