Почему в теннисе такой странный подсчет очков?

Система счета в теннисе — одна из самых необычных среди всех видов спорта. Вместо привычного последовательного подсчета очков (1, 2, 3 и т. д.) здесь используется система 15, 30, 40, а затем гейм, сообщает İdman.biz.

Откуда же взялась такая нестандартная схема? История тенниса уходит в Средневековье, и происхождение этого способа подсчета очков связано с несколькими теориями.

Теория часового циферблата

Одна из наиболее распространенных гипотез предполагает, что в средневековой Франции для отслеживания счета использовали циферблат часов. После каждого выигранного очка минутная стрелка перемещалась на четверть круга: с 0 до 15, затем до 30, потом до 45, и, наконец, до 60, что означало завершение гейма. Однако, чтобы избежать победы с минимальным перевесом в одно очко, ввели правило «дьюс» (deuce), требующее выигрыша двух подряд очков для завершения гейма. Для удобства 45 заменили на 40.

Теория игры «Же де пом»

Другая теория связывает происхождение счета с французской игрой «жё де пом» (jeu de paume), предшественницей современного тенниса. В этой игре длина корта составляла 27 метров, по 13,5 метра на каждой стороне. После каждого выигранного очка сервер продвигался на 4,5 метра ближе к сетке: сначала на 4,5 метра, затем еще на 4,5, а после третьего очка — на 3 метра, чтобы не пересечь сетку. Таким образом, счет развивался как 15, 30 и 40.

Теория пушечных калибров

Существует также предположение, что система счета основана на калибрах пушек, использовавшихся на британских военных кораблях: 15, 30 и 40 фунтов. Эта гипотеза менее распространена и не имеет достаточных исторических подтверждений.

Использование счета до введения современной системы

До стандартизации правил в 1877 году в теннисе применялись различные системы подсчета очков. Например, в 1875 году Мэрилебонский крикетный клуб (MCC) использовал систему, заимствованную из игры в ракетки, где только подающий мог набирать очки, и каждый гейм состоял из 15 очков. Однако эта система была признана неудовлетворительной, и к 1877 году, к первому Уимблдонскому турниру, была принята система счета 15, 30, 40, основанная на традициях «жё де пом».

Провальная попытка избавиться от традиции

Интересно, что необычная система счета в теннисе вызывала предложения о ее упрощении. Например, легендарная теннисистка Билли Джин Кинг предлагала заменить традиционный счет на более простой: 1, 2, 3, 4, чтобы сделать игру более доступной для понимания, особенно для молодежи. Однако такие предложения часто встречают сопротивление со стороны приверженцев традиций.

Таким образом, хотя точное происхождение системы счета в теннисе остается предметом дискуссий, ее уникальность и исторические корни придают спорту особый характер и отличают его от других видов состязаний.

İdman.biz