Джокович достиг 1000

Новак Джокович, 24-кратный победитель соревнований «Большого шлема», подал тысячный эйс в карьере.

Как сообщает İdman.biz, такой результат он установил во встрече с Алексеем Попыриным на "Уимблдоне-2024".

Сербский теннисист стал шестым теннисистом, достигшим отметки в 1000 очков. Ранее это сделали Роджер Федерер, Горан Иванишевич, Иво Карлович, Пит Сампрас и Джон Иснер.

Отметим, что Джокович победил Попырина со счетом 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)). В 1/8 финала он встретится с Хольгером Руне.

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