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Винус Уильямс - об ощущениях после возвращения в теннис: "Все еще мощно бью по мячу!"

Теннис
Новости
22 Июля 2025 09:59
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Винус Уильямс - об ощущениях после возвращения в теннис: "Все еще мощно бью по мячу!"

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс поделилась эмоциями после победы в поединке парного разряда турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

Как сообщает İdman.biz, на турнире Уильямс играет в паре с 50-й ракеткой мира, соотечественницей Хейли Баптист. В первом круге они были сильнее канадки Эжени Бушар и американки Клерви Нгуну (6:3, 6:1).

— Было здорово выйти сюда и почувствовать эту энергию, уже когда мы шли на корт. Мы знали, что матч будет непростым. Наши соперницы действительно хорошо сыграли — еще одна молодая и перспективная Клерви, Эжени показала отличный теннис в одной из своих последних встреч. Так что нам было нелегко, но мы быстро собрались как команда. Это просто вдохновляет — быть здесь. Я люблю эту игру. И я все еще мощно бью по мячу!

— Ты готова к одиночке?

— Да, увидимся с вами завтра! – сказала Винус Уильямс в интервью на корте.

İdman.biz

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