Борис Беккер - участникам Универсиады: "Чтобы стать лучше, надо работать над своими слабостями"

Многократный чемпион турниров «Большого шлема» по теннису Борис Беккер посетил выставочный центр Messe Essen, где проходят соревнования Всемирной Универсиады с участием команды Азербайджана.

Как передает İdman.biz из Германии, легенда немецкого спорта рассказал о трудностях, которые преодолевал по ходу карьеры, и о психологическом давлении, с которым сталкиваются восходящие звезды мирового спорта.

«Мы не компьютеры, которые работают по нажатию кнопки - у всех нас есть чувства, надежды и сомнения», - сказал Беккер.

«Открытость часто может быть важным шагом. Раньше было табу на проявление слабости и страхов. Сегодня признание слабости становится все важнее. Чтобы стать лучше, нужно работать над своими слабостями», - отметил он.

Во время блестящей карьеры Беккера тренер был для него ключевым соперником и психотерапевтом. Ему нужна была эта поддержка, когда его жизнь внезапно изменилась после победы на Уимблдоне, когда он был несеяным подростком в 1985 году.

«В 17 лет невозможно подготовиться ко всему, что встретится на пути», - сказал он.

«Если бы я не выиграл финал в таком юном возрасте, это, вероятно, пошло бы мне на пользу - моему разуму, телу и душе. В каком-то смысле, я сам виноват во всех своих нынешних шрамах», - подчеркнул известный спортсмен.

С учетом всего своего опыта и сегодняшних знаний, Беккер посоветовал бы себе молодому - и подающим надежды студентам-спортсменам, которые добьются успеха на Универсиаде - взять паузу:

«В спортивной карьере есть много этапов, когда ты достигаешь предела своих возможностей и не знаешь, что делать дальше. Важно нажать кнопку остановки и сделать глубокий вдох. Когда ты много побеждаешь в молодости и добиваешься успеха, самая большая проблема - поддерживать этот уровень в течение длительного времени.

Бывают поражения, когда приходится признать, что другой был лучше. Это сложно, потому что - особенно в двадцать с небольшим - ты считаешь себя идеальным, но это не так. Чем раньше ты это признаешь, тем сильнее становишься».

Беккер, который сейчас работает экспертом, телекомментатором и теннисным аналитиком, выиграл в общей сложности шесть турниров «Большого шлема», включая три Уимблдона. После завершения профессиональной карьеры в 1999 году он тренировал нескольких ведущих игроков, включая Новака Джоковича (Сербия), Хольгера Руне (Дания) и недолгое время Мишу Зверева (Германия) - старшего брата нынешней третьей ракетки мира Александра Зверева.

Беккер считает, что важно продолжать развиваться после завершения спортивной карьеры и выделить время на то, чтобы заново определить себя, построив свой путь после завершения спортивной карьеры:

«Раньше моей сценой был теннисный корт, а теперь - телевизор. Если я комментирую крупные теннисные турниры, то обязательно буду комментировать и финал. Это приятно».

Спорт объединяет людей, и для Беккера именно в этом и заключается суть Всемирных студенческих игр.

«Здесь 8000 спортсменов, и все относятся друг к другу мирно. Независимо от того, в какого Бога мы верим или какого цвета наша кожа, высокие мы или низкие, толстые или худые, мы спортсмены и мы упорно боремся на корте. Но потом мы пожимаем друг другу руки», - заключил известный теннисист.

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