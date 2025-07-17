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Мария Шарапова продает дом в США за 25 млн долларов - ФОТО

Теннис
Новости
17 Июля 2025 16:48
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Мария Шарапова продает дом в США за 25 млн долларов - ФОТО

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова выставила на продажу построенный по индивидуальному проекту дом в Манхэттен-Бич.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Wall Street Journal.

Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде продает недвижимость в Калифорнии за 24,995 миллиона долларов.

Дом с видом на океан, но без теннисного корта, расположен примерно в 32 км к юго-западу от центра Лос-Анджелеса. На территории выполнен ландшафтный дизайн в японском стиле, а стены из зеленых насаждений обеспечивают приватность.

38-летняя Шарапова решила продать дом, потому что планирует проводить больше времени в Европе.

İdman.biz

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