Винус Уильямс стала самой возрастной победительницей матча WTA впервые за 21 год

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс стала второй возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA. Уильямс обыграла соотечественницу Питон Стирнс в матче первого круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Opta Sport.

Вашингтон (ж). 1-й круг

23 июля 2025, среда. 03:50

Винус Уильямс (США) - Питон Стирнс (35, США) - 2:0 (6:3, 6:4)

По информации статистического портала, самой возрастной теннисисткой, которой удавалось победить в матче турнира WTA, была Мартина Навратилова. Тогда чешская спортсменка обыграла Каталину Кастаньо в первом круге Уимблдона.

Напомним, в следующем круге турнира в Вашингтоне американская теннисистка встретится с Магдаленой Френх.

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