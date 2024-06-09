Алькарас покорил Париж

Определился победитель мужском соревновании на теннисном турнире «Ролан Гаррос-2024».

İdman.biz сообщает, что Карлос Алькарас в финале победил Александра Зверева.

Поединок длился 4,5 часа и завершился со счетом 3:2. Алькарас впервые выиграл Открытый чемпионат Франции в игре, завершившейся со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 по сетам. Это третий успех испанского теннисиста на соревнованиях «Большого шлема». До этого он выиграл главный приз US Open-2022 и Уимбилдона-2023.

Отметим, что 21-летний Алькарас вошел в историю как самый молодой теннисист, выигравший 3 разных титула - на грунте, траве и твердом покрытии.

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