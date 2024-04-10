Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, встреча, организованная в Академии физической культуры и спорта Азербайджана, началась с исполнения государственного гимна.

После этого некоторым спортсменам, удостоенным звания «Мастер спорта Азербайджанской Республики», были вручены соответствующие сертификаты и значки.

Далее Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным представлением нашей страны на международных аренах и пожелал им новых успехов.

Был показан видеоролик, демонстрирующий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца.

Представители таких видов спорта, как художественная гимнастика, акробатика, двойной мини-батут, батутная гимнастика, мужская гимнастика, женская гимнастика, гимнастика-аэробика, стрельба, настольный теннис, плавание, дзюдо, стронгмен, ушу-санда, каратэ рассказали о своих победах. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.

İdman.biz