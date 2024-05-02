Еще один азербайджанский спортсмен завоевал медаль на "Кубке президента"

Во второй день международной регаты «Кубок Президента», посвященной 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, определились победители в академической гребле.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании на 1500 м в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр» в Мингячевире отличился азербайджанский спортсмен.

Член команды Нурлан Пашаев завоевал серебряную медаль среди спортсменов 2006-2007 годов рождения. Он пересек финишную черту вторым.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 20 стран - помимо Азербайджана это Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Словения, Испания, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан. «Кубок президента» завершится 3 мая.

Отметим, что сегодня Алимурад Гаджизаде (2008-2009 годы) выиграл соревнование на байдарках на дистанции 500 метров.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz