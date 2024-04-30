Состоялся парад международной регаты "Кубок Президента-2024" - ФОТО

В Мингячевире прошел парад международной регаты «Кубок Президента-2024».

Как сообщает İdman.biz, перед мероприятием, посвященном 101-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, общественности были представлены участвующие команды.

Затем состоялось посещение памятника Гейдара Алиева. Президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, глава исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, депутат Эльман Насиров, руководители сборной возложили цветы к памятнику Гейдара Алиева.

Затем парад продолжился художественной частью. Под исполнение специального оркестра спортсмены прошли перед болельщиками. Позже были различные танцы и выступления. В завершение были показаны специальные шоу с барабаном.

Церемония открытия регаты и первый день соревнований пройдут 1 мая на нашей исторической земле Суговушан. В 4-дневном марафоне принимают участие участники из более чем 20 стран - помимо Азербайджан это Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Словения, Испания, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.

Отметим, что на Суговушанском водохранилище пройдут соревнования на байдарках-каноэ на дистанциях 200 и 500 метров. Регата продолжится 2-3 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Здесь команды будут соревноваться в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz