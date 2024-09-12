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"Праздник спортсмена - это день, когда он выигрывает медаль" - ВИДЕО

Париж-2024
Новости
12 Сентября 2024 14:29
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"Праздник спортсмена - это день, когда он выигрывает медаль" - ВИДЕО

«Я счастлив, что смог вернуться на родину с золотой медалью».

Об этом заявил золотой призер летних Паралимпийских игр в Париже-2024 в прыжках в длину, который был гостем программы «İdman Bizdə».

29-летний спортсмен заявил, что намерен участвовать в следующих Паралимпийских играх:

«На летних Паралимпийских играх Токио-2020 мне было 26 лет, а сейчас исполняется тридцать. Хотя выступать с такой скоростью в этом возрасте опасно, опыт тоже влияет на результат. Все мои оппоненты говорили, что в этой борьбе ты победил нас психологически».

Двукратный паралимпийский чемпион заявил, что своим успехом обязан целеустремленности:

«Каждый спортсмен достигает определенного места, но не каждый может добиться максимального успеха. Завершив карьеру профессионального спортсмена, вам сложно искать другую работу. Например, если я сегодня брошу спорт, мне больше нечего будет делать. Далеко, я могу быть учителем спорта.

Я прошел через все и сосредоточился на спорте. Однако я профессионально занимался этой сферой. В остальном я всегда отдавал предпочтение спорту. Например, если друзья звали меня куда-нибудь вечером, я не мог пойти. Не помню, когда проводил свой день рождения с семьей. Я всегда был на тренировках.

Я не праздновал ни Новруз, ни Новый год. Мой учитель Назим Исрафилов говорил мне, что праздник спортсмена - это день, когда он выигрывает медаль.

Несмотря на все трудности, я не жалею, что выбрал спорт. Хорошо, что я выбрал этот путь. После этого хочу продолжить карьеру и принять участие в следующих Паралимпийских играх. Насколько у меня будет возможность, я постараюсь внести свой вклад в азербайджанский спорт».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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