Победу олимпийской чемпионки отметят как национальный праздник

Сент-Люсия объявила национальный праздник в честь первой олимпийской чемпионки, спортсменки Жюльен Альфред.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил премьер-министр островного государства Филипп Пьер.

Праздник состоится 27 сентября. Этот праздник будет отмечаться каждый год как «День Жюльен Альфред».

3 августа Альфред выиграла забег на 100 метров на летних Олимпийских играх в Париже, принеся стране первую олимпийскую медаль. Позже 23-летняя спортсменка завоевал серебряную медаль в беге на 200 метров.

Отметим, что Сент-Люсия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года.

İdman.biz