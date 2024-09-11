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"Мы будем стараться оправдать доверие"

Париж-2024
Новости
11 Сентября 2024 14:09
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"Мы будем стараться оправдать доверие"

«Я очень рада, что так представила свою Родину и народ».

Об этом İdman.biz заявила параатлетка сборной Азербайджана Ламия Велиева.

Золотая медалистка летних Олимпийских игр-2024 в Париже прокомментировала вручение Президентом Ильхамом Алиевым ордена "Шохрат". По словам Велиевой, глава государства всегда уделяет спорту и спортсменам высокий уровень внимания и заботы:

«Мы, спортсмены, тоже стараемся и будем стараться, чтобы оправдать это доверие. Я очень рада, что меня наградили орденом "Шохрат". Это создает для нас большой стимул. Мы благодарны господину Президенту за все».

Она подчеркнула, что отныне будет делать все возможное, чтобы наш флаг высоко поднимался на соревнованиях.

Отметим, что Ламия Велиева во второй раз стала чемпионкой, побив мировой рекорд в категории Т13 на летних Паралимпийских играх в Париже-2024. Она также завоевала серебряную медаль на дистанции 400 м.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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