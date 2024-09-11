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"Я счастлив, что смог это сделать"

Париж-2024
Новости
11 Сентября 2024 13:22
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"Я счастлив, что смог это сделать"

«Я очень рад, не каждому спортсмену дано испытать такие чувства».

Об этом İdman.biz заявил победитель летних Паралимпийских игр Париж-2024 Имамеддин Халилов (70 кг).

Он прокомментировал награждение Президентом Ильхамом Алиевым спортсменов-медалистов Паралимпиады и их тренеров. Халилов выразил Президенту Азербайджана глубокую признательность за награждение орденом «За службу Отечеству 1-й степени». Имамеддин подчеркнул, что гордится тем, что сделал для своей страны:

«Я пообещал себе, что смогу что-то сделать для своей страны. Я счастлив, что смог это сделать. Не каждому спортсмену доводится испытать такое чувство гордости. Дальше я снова готов делать все возможное для Родины. К счастью, я спел наш гимн и поднял наш флаг на Паралимпийских играх».

Отметим, что в столице Франции наша национальная сборная по паратхэквондо заняла второе место по медалям.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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