"На следующих соревнованиях постараюсь завоевать золотую медаль" - ВИДЕО

«Я выступал в другой категории».

Как сообщает İdman.biz, об этом в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил паралимпиец Вели Исрафилов, завоевавший бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже-2024.

Исрафилов подчеркнул, что рад добиться такого результата:

«Я был близок к серебряной медали. К сожалению, не получилось. Постараюсь завоевать золотую медаль на следующих соревнованиях».

Отметим, что на летних Паралимпийских играх «Париж-2024» Азербайджан, представленный 18 спортсменами в 7 видах спорта, завоевал в общей сложности 11 медалей, в том числе 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых. Наша страна заняла 28-е место среди 169 стран в медальном рейтинге.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz