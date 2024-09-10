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"Я очень рад вернуться на родину с бронзовой медалью" - ВИДЕО

Париж-2024
Новости
10 Сентября 2024 07:25
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"Я очень рад вернуться на родину с бронзовой медалью" - ВИДЕО

«Это были мои шестые Паралимпийские игры».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявил паратхэквондист сборной Азербайджана Ильхам Закиев, принимавший участие в летних Паралимпийских играх "Париж-2024".

Закиев, завоевавший бронзовую медаль в категории J1 в категории 90+ кг, поделился впечатлениями о соревнованиях:

«Из-за травм я долгое время лечился. Поэтому не смог подготовиться так, как хотел. Однако, несмотря на все это, я очень рад, что вернулся на родину с бронзовой медалью. В первом поединке, когда я боролся со своим французским соперником, чувствовалась предвзятость судей. Я посвящаю свою победу своей родине и народу».

Комментируя свою упорную борьбу в 44 года, Закиев подчеркнул важность работы человека над собой:

«Когда человек делает свою работу с любовью, он всегда может получить от нее хорошие результаты».

Отметим, что нашу страну на турнире представляли 18 спортсменов в 7 видах спорта. Наша команда завершила Летние Паралимпийские игры Париж-2024 с 11 медалями (4 золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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