"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству" - ВИДЕО

«Я очень рада, что мне удалось добиться такого успеха».

Как сообщает İdman.biz, об этом в международном аэропорту Гейдар Алиев заявила Ламия Велиева, завоевавшая золотую медаль на прошедших во Франции летних Паралимпийских играх "Париж-2024".

Наша 4-кратная чемпионка мира отметила, что этот успех для нее большое достижение:

"Хотела бы выразить благодарность главе нашего государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу к спортсменам. Я верю, что мы добьемся еще больших достижений».

Велиева рассказала, что перед соревнованиями верила в свою победу.

"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству. Мы навсегда останемся одной нацией, двумя государствами. Вот почему я посвятила свой успех нашему братству».

Отметим, что Ламия Велиева во второй раз стала паралимпийской чемпионкой, побив мировой рекорд в беге на 100 метров в категории Т13 на летних Паралимпийских играх в Париже-2024. Она завоевала серебряную медаль на дистанции 400 м.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz