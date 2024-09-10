10 Сентября 2024
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"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству" - ВИДЕО

Париж-2024
Новости
10 Сентября 2024 07:18
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"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству" - ВИДЕО

«Я очень рада, что мне удалось добиться такого успеха».

Как сообщает İdman.biz, об этом в международном аэропорту Гейдар Алиев заявила Ламия Велиева, завоевавшая золотую медаль на прошедших во Франции летних Паралимпийских играх "Париж-2024".

Наша 4-кратная чемпионка мира отметила, что этот успех для нее большое достижение:

"Хотела бы выразить благодарность главе нашего государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу к спортсменам. Я верю, что мы добьемся еще больших достижений».

Велиева рассказала, что перед соревнованиями верила в свою победу.

"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству. Мы навсегда останемся одной нацией, двумя государствами. Вот почему я посвятила свой успех нашему братству».

Отметим, что Ламия Велиева во второй раз стала паралимпийской чемпионкой, побив мировой рекорд в беге на 100 метров в категории Т13 на летних Паралимпийских играх в Париже-2024. Она завоевала серебряную медаль на дистанции 400 м.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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