Паралимпийцев встретили аплодисментами - ФОТО - ВИДЕО

Сборная Азербайджана, успешно выступившая на летних Паралимпийских играх Париж-2024, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, их, в том числе двух паралимпийских призеров, в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили аплодисментами представители Министерства молодежи и спорта и Национального паралимпийского комитета, представители средств массовой информации, болельщики и родственники спортсменов.

Сборная Азербайджана завершила Летние Паралимпийские игры Париж-2024 с 11 медалями (4 золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми). Азербайджан занял 28-е место среди 169 стран.

Имамеддин Халилов (паратъэквондо, 70 кг), Саид Наджафзаде (категория Т12), Орхан Асланов (категория Т13, оба прыжка в длину) завоевали на Паралимпиаде золото, Ламия Велиева - золото (бег на 100 метров) и серебро (бег на 400 метров), Роман Салей - серебро (100 метров на спине) и 2 бронзы (100 метров вольным стилем и баттерфляем), бронзовые медали завоевали Сабир Зейналов (паратъэквондо, 58 кг), Вели Исрафилов (100 метров брассом), Ильхам Закиев (парадзюдо, +90 кг).

Отметим, что соревнования стартовали 28 августа и завершились 9 сентября.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz