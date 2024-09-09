"Мы возвращаемся на родину с высоко поднятой головой"

«Это были VI Паралимпийские игры, в которых я участвовал».

Об этом İdman.biz сообщил паратхэквондист сборной Азербайджана Ильхам Закиев, принимавший участие в летних Паралимпийских играх в Париже-2024.

Закиев, завоевавший бронзовую медаль в категории J1 в весовой категории 90+ кг, так выразил свои впечатления о соревнованиях:

«В этот раз я не смог подготовиться к соревнованиям так, как хотел. Причиной стало лечение, которое я получал от травм запястья и локтя. Однако, несмотря на все это, я еще раз попробовал свои силы и на этой Паралимпиаде. Моя первая встреча была с французским спортсменом. Предвзятость судей помогла моему сопернику, и я повредил палец на ноге. Но я боролся, хотя был травмирован. Сегодня я рад, что возвращаюсь на родину с медалью».

По его словам, организация соревнований совсем не воодушевляла:

«Самое слабое из всех паралимпийских соревнований, в которых я до сих пор участвовал, было в Париже. Несмотря ни на что, мы смогли высоко поднять наш флаг во Франции. Наши друзья-спортсмены много раз спели наш гимн. Мы очень гордимся этим и счастливы. Мы возвращаемся на родину, в Азербайджан, с высоко поднятой головой».

Отметим, что Азербайджан на турнире представляли 18 спортсменов в 7 видах спорта. Наша команда завершила летние Паралимпийские игры Париж-2024 с 11 медалями (4 золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz