Парижские герои Паралимпиады

Паралимпиада в Париже принесла сборной Азербайджана четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Для нашей команды это третий результат в истории Игр.

Как передает İdman.biz, в столице Франции наши атлеты продемонстрировали волю и характер, у каждого путь к пьедесталу был труден по своему. Запомнились слова Ильхама Закиева, после завоевания бронзовой медали. «Медаль на Олимпиаде или Паралимпиаде - это победа». С этими словами трудно не согласиться, ведь прославленный атлет доказывает это на своем примере. Двукратный паралимпийский чемпион выиграл в Париже свою пятую награду за все время выступления на Играх. Безусловно, Ильхам Закиев является легендой: доказывать свое мастерство на протяжении стольких лет не каждому под силу. К тому же, хоть перед Играми-2024 ввели категории для слабовидящих и незрячих спортсменов, он боролся с некоторыми соперниками, которые все-таки видят.

Вновь две награды на Паралимпиаде завоевала Ламия Велиева. Легкоатлетка стала первой с мировым рекордом на стометровке, а также примерила серебро на дистанции 400 метров. И у нее есть прекрасные перспективы, чтобы развить свой успех в последующие годы.

Пополнил копилку своих паралимпийских наград Роман Салей. Вначале он выиграл серебро в заплыве на 100 метров на спине, а затем стал третьим на стометровке вольным стилем. Пловец отличился на своих третьих Играх: начав с серебра в Рио-Де-Жанейро, Салей затем трижды победил в Токио.

К слову, поддержку Романа отметил Вели Исрафилов, ставший третьим на 100 метрах брассом. В Токио он победил на этой дистанции, а после результата в Париже заявил, что намерен вернуть себе звание сильнейшего в Лос-Анджелесе-2028.

Свой титул, добытый в тремя годами ранее в Японии, защитил Орхан Асланов. Причем, победа в секторе для прыжков в длину оказалась двойной для Азербайджана. На высшую ступеньку пьедестал почета поднялся и Саид Наджафзаде, завоевавший бронзу в Токио.

Знаменательными оказались Игры и для отечественного тхэквондо. Даянг принес две награды: Имамеддин Халилов, выигравший до того все мыслимые титулы, добился триумфа на Паралимпиаде. А бронза Сабира Зейналова и вовсе оказалась первой медалью сборной в Париже.

Словом, Паралимпиада нашему коллективу удалась. Во Францию отправились 18 атлетов, выигравшие 11 наград. Это тот показатель, который будет взят за основу подготовки к Играм в Лос-Анджелесе.

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