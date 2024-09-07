Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего бронзовую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием парапловцом Раманом Салеем бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024".

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

"3-я медаль Рамана Салея на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Поздравляю бронзового призера! Спасибо всем нашим победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам! Желаю каждому спортсмену крепкого здоровья, сил и новых достижений!"

İdman.biz