Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева, завоевавшего бронзовую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием парадзюдоистом Ильхамом Закиевым бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024".

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

"Наша очередная победа! Ильхам Закиев завоевал бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Благодарю нашего парадзюдоиста за упорный труд и волю к победе! Желаю всем членам национальной сборной новых побед и достижений!"

İdman.biz