5-кратный победитель Паралимпийских игр: "Любая медаль - это победа"

«Это мои шестые Паралимпийские игры. Я не удовлетворен своей подготовкой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил наш парадзюдоист Ильхам Закиев (J1, +90 кг), завоевавший бронзовую медаль Паралимпийских игр Париж-2024.

Он отметил, что посвящает победу азербайджанскому народу:

«Из-за травм моя подготовка была не на том уровне, который я хотел. Однако я смог завоевать бронзовую медаль. Любая медаль на Паралимпийских играх – это победа. Я очень рад, эта медаль – результат страданий и упорного труда многих людей – тренеров, партнеров по тренировкам, семьи, комитета, федерации. Я благодарю их всех. Слава Богу, он подарил нам эту победу. Да здравствует Азербайджан! Эту победу я посвящаю азербайджанскому народу. Наконец, мы говорим от имени Азербайджана, границы которого полностью восстановлены. Мы всегда будем стараться поднимать наш трехцветный флаг высоко».

Отметим, что Закиев в пятый раз поднялся на пьедестал почета на Паралимпийских играх. Он завоевал золотые медали Паралимпийских игр в Афинах-2004 и Пекине-2008, а также бронзовые медали в Лондоне-2012 и Токио-2020.

İdman.biz