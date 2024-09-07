Паралимпиада еще не закончилась, а победитель уже есть

Сборная Китая досрочно одержала победу в медальном зачете на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.

Как сообщает İdman.biz, китайские спортсмены завоевали 196 медалей, в том числе 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых.

Второе место занимает сборная Великобритании с 45 золотыми, 36 серебряными и 26 бронзовыми (всего - 107) медалями. Британские спортсмены потеряли математические шансы на победу над сборной Китая в медальном зачете.

Китай выиграл Паралимпийские игры в шестой раз подряд. Китайские спортсмены ранее выигрывали Игры в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах. На последних Паралимпийских играх китайцы завоевали 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медали.

Отметим, что в медальном зачете Азербайджан на данный момент занимает 28-е место, имея 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

İdman.biz