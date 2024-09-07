Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Орхана Асланова, завоевавшего золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским параатлетом Орханом Аслановым золотой медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

"Поздравляю Орхана Асланова, выступавшего на соревнованиях по прыжкам в длину, с золотой медалью! Спасибо всем спортсменам, завоевавшим для Азербайджана медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Желаю нашему параатлету сил, энергии и новых побед!"

İdman.biz