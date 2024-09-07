Париж-2024: Орхан Асланов завоевал ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ - ФОТО

Орхан Асланов запомнился успешным выступлением в Париже-2024.

İdman.biz сообщает, что Асланов завоевал золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в длину в категории Т13.

Он стал первым, прыгнув на 7,29 метра. Это вторая золотая медаль Орхана на Паралимпийских играх. Наш 29-летний спортсмен также завоевал золотую медаль Токио-2020.

Отметим, что это девятая медаль, завоеванная Азербайджаном в Париже. Ранее Имамеддин Халилов (тхэквондо), Ламия Валиева завоевали золото и серебро (легкая атлетика), Орхан Асланов, Саид Наджафзаде (легкая атлетика) завоевали золото, Роман Салей (плавание) - серебро и бронзу, Сабир Зейналов (тхэквондо) и Вели Исрафилов (плавание) - бронзовые медали.

İdman.biz