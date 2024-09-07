Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву, завоевавшую серебряную медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанской параатлонисткой Ламией Велиевой серебряной медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

«Очередная победа Ламии Велиевой - нашего золотого призера, обновившего мировой рекорд на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Серебряная медаль! Искренне поздравляю нашу спортсменку, достойно представившую Азербайджан, желаю ей сил, энергии и новых побед!»

İdman.biz