Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО

Сегодня на Паралимпиаде в Париже в борьбу вступили азербайджанские дзюдоисты.

Как передает İdman.biz, сегодня трое наших парадзюдоистов вышли на татами.

В женских соревнованиях за медали борются Хатира Исмиева (+70 кг) в категории J1, Дурсадаф Керимова (+70 кг) в категории J2 и один из легендарных парадзюдоистов Азербайджана Ильхам Закиев (+90 кг). в категории J1.

Париж-2024: Соревнования по парадзюдо

Женшины

+70 кг

Хатира Исмиева, выступающая в категории J1, выиграла первый поединок у Марьям Алдханхани (ОАЭ) иппоном. В 1/4 финала она проиграла Назан Гюнеш (Турция). В утешительном бою за бронзу Исмиева должна была встретиться с венесуэлкой Санабрией Алькалой, но ее соперница не вышла на татами. В результате Хатире была присуждена техническая победа. В поединке за бронзовую медаль наша спортсменка проиграла американке Гарсии Кристелло.

Дурсадаф Керимова, выступающая в категории J2 в этом весе, проиграла в 1/4 финала Ребеке де Соуза Силва (Бразилия). В утешительном поединке за бронзу Дурсадаф победила местную спортсменку Прескилию Лецци. Соперницей Керимовой в схватке за бронзу была китаянка Ван Хунъюй. Наша спортсменка проиграла и упустила шанс завоевать медаль.

Мужчины

+90 кг

Ильхам Закиев, выступавший в категории J1, проиграл в 1/4 финала местному спортсмену Джейсону Грандри. Он принял участие в утешительном поединке. Его соперником был Даниэль Кнегт из Нидерландов. Победив, Закиев завоевал право участвовать в решающем бою за бронзу. Соперником Ильхама был Ганбат Дашцерен из Монголии. Наш спортсмен победил и завоевал бронзовую медаль.

İdman.biz