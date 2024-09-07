Азербайджан на пороге тридцатки в медальном зачете Паралимпиады

Сборная Азербайджана держится на 32-м месте в общем зачете на Паралимпиаде в Париже.

Как передает İdman.biz, в активе нашей команды три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

Мы обходим Казахстан, Грецию, Латвию, Португалию, Индонезию и многие другие страны.

Лидирует Китай (83-64-41), на втором месте находится Великобритания (42-34-24), а замыкает первую тройку США (31-36-19).

Отметим, что золотые медали завоевали Имамеддин Халилов (тхэквондо), Ламия Велиева, Саид Наджафзаде (легкая атлетика), серебро и бронза на счету Романа Салея (плавание), а также бронзу выиграли Вели Исрафилов (плавание) и Сабир Зейналов (тхэквондо).

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