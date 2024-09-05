Париж-2024: Ламия Велиева может завоевать вторую медаль

Наша параатлетка Ламия Велиева, побившая мировой рекорд в беге на 100 м (11,76) в категории Т13 в Париже-2024, сегодня будет соревноваться на другой дистанции.

Как сообщает İdman.biz, на этот раз наша спортсменка постарается добиться успеха на дистанции 400 м, где завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио-2020.

Наша представительница начнет борьбу в 23:34 по бакинскому времени. Финальный этап в этом виде состоится 7 сентября.

Отметим, что в Париже-2024 наши паралимпийцы завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

İdman.biz