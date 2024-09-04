Ламия Велиева: "Свою медаль я посвящаю азербайджанскому народу"

"Я посвящаю свою медаль азербайджанскому народу. Очень рада, что побила мировой рекорд и стала паралимпийской чемпионкой".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Ламия Велиева, завоевавшая золотую медаль на летних Паралимпийских играх "Париж-2024", проходящих во Франции.

Наша четырехкратная чемпионка мира рассказала и о своей предпаралимпийской подготовке. По ее словам, подготовка перед этим соревнованием шла не очень хорошо:

«Мне казалось, что я уже не та, что раньше. Но сегодня я еще раз стала свидетелем того, что Бог не оставляет без внимания труд. Эта золотая медаль - результат упорной работы моей и нашей команды».

В то же время наша параатлетка выразила благодарность господину Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание к спорту и Паралимпийским играм.

Отметим, что Велиева 5 сентября также попробует свои силы в забеге на 400 метров в категории Т13. Квалификационный забег начнется в 23:31 по бакинскому времени.

Напомним, что Ламия Велиева вчера вечером во второй раз стала паралимпийской чемпионкой на летних Паралимпийских играх в Париже-2024, побив мировой рекорд в беге на 100 метров в категории Т13.

İdman.biz