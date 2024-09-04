"Мы ожидаем от Магомедова успеха на летних Олимпийских играх 2028 года" - ФОТО

Президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял Гашима Магомедова (58 кг), завоевавшего серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Как сообщает İdman.biz, глава федерации поздравил тхэквондиста с успешным представлением нашей страны во французской столице и пожелал ему новых успехов.

Он подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, президента Национального олимпийского комитета, господина Ильхама Алиева тхэквондо приобрело широкую популярность в нашей стране, как и других видов спорта. Кямаледдин Гейдаров отметил, что особые поздравления Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой нашим успешным спортсменам еще больше мотивируют их показывать высокие результаты.

Президент федерации высоко оценил выступление Гашима Магомедова на Олимпиаде и отметил, что он уверенно вышел в финал, не остановился, даже получив травму в решающем поединке, и проявил настойчивость. Он также выразил уверенность, что тхэквондист станет олимпийским чемпионом, если в финале не возникнет проблем с травмами. Гейдаров заявил, что ожидает успехов от Гашима Магомедова на следующих соревнованиях, особенно на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые состоятся в 2028 году.

Гашим Магомедов и тренерский штаб выразили благодарность руководству страны за проявленное внимание и заботу и отметили, что будут всеми силами работать над тем, чтобы на следующих соревнованиях флаг Азербайджана высоко развевался.

İdman.biz