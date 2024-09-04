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Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменке

Париж-2024
Новости
4 Сентября 2024 13:38
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Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменке

İdman.biz сообщает, что испанский сайт visibitas.com, пишущий о женском спорте, написал об успехе Ламии Велиевой на Паралимпийских играх Париж-2024.

"Спринтер с нарушениями зрения бежал жадно и неустанно" - так охарактеризовал выступление азербайджанской легкоатлетки автор статьи.

"Велиева завоевала золотую медаль в финале Паралимпийских игр опередив также чемпионку Токио-2020 испанку Адиарату Иглесиас. Блестящяя во всех отношениях Ади обняла на беговой дорожке новую паралимпийскую чемпионку", - отмечает испанский сайт.

İdman.biz

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